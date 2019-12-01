Violencia contra mujeres en Michoacán: cifras y preocupaciones al cierre de 2025

Morelia, Michoacán, 28 de diciembre del 2025.- A días del cierre del año 2025, las cifras oficiales sobre homicidios de mujeres en Michoacán reflejan una situación compleja: aunque se han registrado importantes avances en la clasificación y persecución de estos crímenes, la tasa de violencia todavía representa un desafío importante para las autoridades y la sociedad civil.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2025 se han abierto 150 carpetas de investigación por mujeres privadas de la vida, en las cuales se contabilizan 159 víctimas femeninas. Sin embargo, solo 27 de esos casos han sido clasificados formalmente como feminicidio, con un total de 28 víctimas reconocidas bajo esa figura legal, lo que ha generado debate sobre la adecuada aplicación de la perspectiva de género en las investigaciones.

Estas cifras se producen en un contexto de alta incidencia de homicidios en general. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Michoacán acumula más de mil 300 homicidios dolosos en 2025, de los cuales al menos 159 corresponden a mujeres asesinadas, aunque algunas discrepancias en las cifras oficiales han sido señaladas por analistas y medios locales.

Organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre la persistencia de la violencia de género y denunciado que muchas de las muertes de mujeres no se investigan con el enfoque adecuado para tipificarlas como feminicidios. Este punto es especialmente relevante en un año en el que a nivel nacional se han reportado promedios de entre 1.7 y 1.8 feminicidios por día, aunque estas cifras corresponden al ámbito nacional y no se desagregan de manera oficial por estado.

Por otro lado, las autoridades han resaltado resultados positivos en la reducción de ciertos delitos. El gobierno estatal reportó que los homicidios dolosos, de manera general, han mostrado una tendencia a la baja en algunos meses, y Michoacán incluso salió de la lista de los 10 estados con más homicidios al cierre de noviembre de 2025, aunque las cifras acumuladas aún lo colocan entre entidades con alta violencia.

A pesar de la baja en homicidios dolosos generales, la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales preocupaciones de colectivos feministas y organismos de derechos humanos, que pidieron mayor atención y recursos para la prevención, protección de víctimas y seguimiento judicial con perspectiva de género.