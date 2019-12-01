Aprehenden a presunto asesino de su propio padre en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 11:52:11

Zamora, Michoacán, 28 de diciembre del 2025.- Roberto “N”, quien sería el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio, en grado de parentesco, de su padre de 85 años; hechos ocurridos en Zamora, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 28 de noviembre, mientras se encontraba en su casa ubicada en la calle Andador Alfonso García de la colonia Infonavit Progreso Nacional, Roberto G., fue agredido física y verbalmente por su hijo. Esta situación se repitió al día siguiente, cuando la víctima fue golpeada en diferentes partes de su cuerpo.

Esa noche, el adulto fue auxiliado por sus familiares y trasladado a otra vivienda, donde horas más tarde murió.

El hecho fue investigado por la Fiscalía Regional de Zamora, que emprendió investigaciones que permitieron establecer la posible participación de Roberto “N”, contra quien solicitó orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.