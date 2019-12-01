Cae elevador de mantenimiento en una clínica de La Piedad, Michoacán, hay cuatro heridos

Cae elevador de mantenimiento en una clínica de La Piedad, Michoacán, hay cuatro heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 11:43:59
La Piedad, Michoacán, 28 de diciembre del 2025.- Luego de que debido a una falla mecánica, un elevador de mantenimiento se desplomará cuatro metros, igual número de trabajadores resultaron lesionados en el municipio de La Piedad, Michoacán.

Al respecto se informó que  Mayra Guadalupe R., de 40 años; Ana Rosa C., de 35 años; y Miguel Ángel C., de 40 años, se encontraban a bordo del elevador de servicio en la clínica debido especialidades médicas ubicada en la calle Chilpancingo. 

En un momento determinado, debido a una falla mecánica el artefacto se desplomó al vacío de una altura de cuatro metros, situación que ocasionó que la cuadrilla de trabajadores resultara lesionados.

Con base en lo anterior los cuatro heridos fueron auxiliados de inmediato, hechos que ya son materia de investigación.

