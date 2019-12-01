En el 2025 la SSP dignifica a la Guardia Civil con mejores salarios y equipo de alta tecnología

En el 2025 la SSP dignifica a la Guardia Civil con mejores salarios y equipo de alta tecnología
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 11:46:44
Morelia, Michoacán, 28 de diciembre del 2025.- Con mejores salario, equipamiento de punta y capacitación, en este 2025 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumplió con propósitos clave de la dignificación de sus elementos.

Sobre el particular se informó que en materia de fortalecimiento operativo, la SSP integró tecnología y armamento de alto nivel, como las patrullas Ford Police Interceptor y armas largas tipo fusil G3. Además, la incorporación de cámaras corporales destaca como una herramienta clave para la supervisión de las acciones policiales, permitiendo que las labores de vigilancia, inteligencia y seguridad vial se ejecuten bajo los más altos estándares de eficiencia.

A través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se logró en 2025 una reducción histórica en homicidios. Noviembre se consolidó como el mes con la incidencia más baja en una década al registrar solo 60 casos, resultado que posiciona a la entidad en el lugar 12 nacional y la sitúa fuera de los 10 estados con mayor incidencia en este delito.

A estas acciones se suma el reciente decreto firmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para eliminar las multas de tránsito en la entidad, priorizando la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la movilidad. Dicha medida se complementa con el programa Guardianes del Camino, de la Guardia Civil, mediante el cual se consolidan políticas de proximidad para una policía más cercana a la ciudadanía.

