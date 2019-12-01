Estudiantes desaparecidos son hallados en bolsas: Tecnológico de Acapulco confirma su identidad; autoridades de Guerrero guardan silencio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 12:31:31

Acapulco, Gro., a 28 de diciembre de 2025.— La tragedia que sacudió al puerto dejó de ser una sospecha y se convirtió en luto universitario: estudiantes del Instituto Tecnológico de México, campus Acapulco, fueron hallados sin vida, embolsados y con huellas de tortura, tras haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de diciembre, en un caso marcado por el mutismo de las autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió el viernes 26 de diciembre, alrededor del mediodía, cuando un habitante que realizaba labores de desmonte localizó tres cuerpos en avanzado estado de descomposición, envueltos en bolsas negras, en un cerro ubicado en la parte alta de las colonias Venustiano Carranza y Silvestre Castro, en la zona poniente de Acapulco.

Bolsas negras, tortura y un despliegue tardío

Tras el reporte, se registró un aparatoso despliegue policial para el levantamiento y traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

El estado de los cuerpos complicó su identificación, proceso que se prolongó durante varias horas, sin información clara por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dos estudiantes confirmados muertos; uno más sigue desaparecido

Pese a la falta de un pronunciamiento ministerial, fue el Instituto Tecnológico de Acapulco quien confirmó, mediante esquelas difundidas en redes sociales, el fallecimiento de dos de sus estudiantes Irving Antonio Cebrero Vieyra, 22 años, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, y Víctor Jahutzel Mendoza García, 21 años, alumno de la Licenciatura en Administración.

En tanto, Raymundo Ramos Soto, de 21 años, estudiante de Ingeniería Electromecánica, permanece oficialmente desaparecido, mientras sus familiares solicitaron a la FGE pruebas genéticas para determinar si uno de los cuerpos localizados corresponde a él.

La protesta que nadie escuchó

El 24 de diciembre, antes del hallazgo, familiares, amigos y compañeros de los jóvenes bloquearon durante más de seis horas la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del Asta Bandera, exigiendo avances en la búsqueda. La respuesta fue el silencio.

Universidad de luto, Fiscalía, Alcaldesa y Gobernadora mudas

Mientras el Tecnológico de Acapulco despide a dos de sus estudiantes, la Fiscalía estatal, la presidenta de Acapulco o la gobernadora de Guerrero no han emitido hasta ahora un solo comunicado oficial sobre la desaparición, el hallazgo ni la identificación de los cuerpos.

El caso vuelve a exhibir la realidad que golpea a Guerrero: jóvenes desaparecen, cuerpos aparecen y la justicia nunca llega.