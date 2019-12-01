Se descarrila Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca; habría personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 12:15:27

Nizanda, Oaxaca, 28 de diciembre del 2025.- La mañana de este domingo se registró el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec a la altura de Nizanda, en Oaxaca, informó la Secretaría de Marina (Semar) mediante una tarjeta oficial.

De acuerdo con el reporte preliminar, la máquina principal se salió de la Línea Z mientras transportaba a nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones.

Hasta el momento no se ha precisado el número de personas lesionadas.

La Semar señaló que, tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia y se brinda atención inmediata a los pasajeros.

El gobernador del estado, Salomón Jara, confirmó que ya se encuentra en marcha el operativo de asistencia y evaluación de daños.

En la zona trabajan elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y servicios de ambulancias. Las autoridades mantienen la coordinación con instancias locales para recabar información técnica y operativa que permita esclarecer las causas del descarrilamiento.

El Gobierno federal informó que continuará actualizando los datos conforme avance la verificación del estado de salud de los pasajeros y el proceso de recuperación del tren.