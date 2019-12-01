Ingesta de alcohol, ocasionó choque y volcadura en Paseo de la República de Querétaro

Ingesta de alcohol, ocasionó choque y volcadura en Paseo de la República de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 11:38:20
Querétaro, Querétaro, 28 de diciembre del 2025.- El operador de una unidad de transporte público Qrobus, resultó lesionado, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró en carriles laterales de Paseo de la República de Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura de la plaza comercial Antea, luego de que un auto, impactara al camión y tras el impacto, ocasionó que la unidad terminara volcando.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al operador de la unidad de transporte y posteriormente lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

Policías municipales acudieron a tomar conocimiento y pusieron a disposición de la FGE, al conductor del auto protagonista, para deslindar responsabilidades.

