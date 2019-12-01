Vinculan a proceso penal a presunto responsable de homicidio en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Guanajuato, Gto., 10 de noviembre de 2025.- Por el delito de homicidio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso penal de Hugo “N”, señalado como presunto responsable de la muerte de un hombre ocurrida en el municipio de Dolores Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron entre las 21:00 y 22:00 horas del 10 de octubre de 2025, cuando la víctima se encontraba en un domicilio del Fraccionamiento Guanajuato, lugar donde se había citado con el imputado.

Según la carpeta de investigación, Hugo “N” arribó al inmueble a bordo de su vehículo, ingresó al domicilio y se dirigió a la habitación del ofendido, donde presuntamente lo agredió físicamente hasta provocarle la muerte por asfixia mecánica por estrangulación. Tras el crimen, el acusado huyó del sitio en el mismo vehículo en el que había llegado.

Con base en las pruebas obtenidas, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por la autoridad judicial y cumplimentada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Posteriormente, Hugo “N” fue presentado ante un juez, quien, tras la audiencia inicial, determinó vincularlo a proceso penal por el delito de homicidio y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.