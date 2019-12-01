Harfuch estará en Morelia este jueves, confirma gobernador de Michoacán

Harfuch estará en Morelia este jueves, confirma gobernador de Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 10:47:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, visitará la ciudad de Morelia el próximo jueves, así lo confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal adelantó que el secretario estaría en Michoacán el 13 de noviembre, sin otorgar mayores detalles al respecto de su visita.

Cabe señalar que el secretario de Seguridad federal visitará el estado como parte de las actividades programadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, proyecto del gobierno federal para pacificar el territorio estatal.

Además, García Harfuch visitó la entidad el pasado 28 de octubre, luego del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo, en el municipio de Apatzingán, donde se acordaron acciones para reforzar la seguridad de la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
En Morelia y Zamora, Michoacán, detienen a dos sujetos en posesión de armas de fuego
Vinculan a proceso penal a presunto responsable de homicidio en Dolores Hidalgo, Guanajuato
Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región
Más información de la categoria
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región
Harfuch estará en Morelia este jueves, confirma gobernador de Michoacán
Atacan a tiros a conductor de combi en la autopista México-Pachuca
Comentarios