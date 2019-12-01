Harfuch estará en Morelia este jueves, confirma gobernador de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 10:47:51

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, visitará la ciudad de Morelia el próximo jueves, así lo confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal adelantó que el secretario estaría en Michoacán el 13 de noviembre, sin otorgar mayores detalles al respecto de su visita.

Cabe señalar que el secretario de Seguridad federal visitará el estado como parte de las actividades programadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, proyecto del gobierno federal para pacificar el territorio estatal.

Además, García Harfuch visitó la entidad el pasado 28 de octubre, luego del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo, en el municipio de Apatzingán, donde se acordaron acciones para reforzar la seguridad de la región.