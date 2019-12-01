En Zamora, Michoacán detienen a alias “el Pitufo”, presunto responsable de homicidio calificado y robo de vehículo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 12:58:43

Zamora, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- José Luis “N”, alias “el Pitufo”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo, cometidos el pasado 9 de junio en agravio de Ari Lisandro M., fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, ese día la víctima arribó a la calle Acero, de la colonia Salinas de Gortari, a bordo de una motocicleta marca Italika, lugar donde se encontraba el investigado, quien lo invitó a ingresar a un domicilio.

Una vez dentro, José Luis “N”, en compañía de otras personas, presuntamente comenzó a agredir físicamente a la víctima, lo que derivó en su fallecimiento.

Posteriormente, José Luis “N” se apoderó de la motocicleta en la que había llegado el agraviado y huyó del lugar.

Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la identidad y posible participación de José Luis “N” en los delitos, por lo que solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por la autoridad jurisdiccional y cumplimentada dentro del Operativo “Fuerza de Tarea para la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión”, en coordinación con la Guardia Civil del Estado.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación legal conforme a derecho.