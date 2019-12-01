Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Cinco unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) se desplegarán en Michoacán con un solo objetivo: lograr la captura del “Botox”, autor material e intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero en la región Apatzingán, así como cazar a los líderes de las organizaciones criminales con presencia en el estado.

De acuerdo con fuentes federales, las fuerzas especiales de la Marina intervendrán en Michoacán únicamente cuando se confirme el paradero de los principales cabecillas de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya, entre otros.

Estos grupos de élite formarán parte del Plan Michoacán y están conformados por francotiradores, expertos en explosivos y personal médico táctico, apoyados además por cinco aeronaves no tripuladas que la Marina emplea para labores de inteligencia y rastreo. Una vez localizados los objetivos prioritarios, los equipos serán movilizados desde diferentes puntos del país hacia el estado.

Se señaló que la misión de estos elementos es precisa: “detener y extraer” a los líderes criminales para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitará su vinculación a proceso e ingreso a prisiones de máxima seguridad.

Entre los principales objetivos se encuentran William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, líder regional del CJNG bajo las órdenes de El Mencho, y por quien se ofrece una recompensa de medio millón de pesos.

También figuran Nicolás Sierra Santana, El Gordo Viagra, y su hermano Gabino, El Ingeniero, líderes de Los Viagras, presuntamente implicados en el asesinato del exlíder de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, ocurrido en La Ruana, municipio de Buenavista, en junio de 2023.