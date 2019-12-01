En Morelia y Zamora, Michoacán, detienen a dos sujetos en posesión de armas de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 11:34:33

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detención de dos hombres armados, en los municipios de Morelia y Zamora.

Sobre el particular se informó que en un primer hecho en la ciudad de Morelia, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego cerca de las inmediaciones de la privada Villas de la Loma.

En el segundo suceso, en el municipio de Zamora, los efectivos estatales y federales aseguraron a un hombre junto a un arma de fuego calibre .45 milímetros, cinco cartuchos útiles y un cargador, en el fraccionamiento Acanto Residencial.

Por lo anterior, los ahora indiciados y lo decomisado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias pertinentes.