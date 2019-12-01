En Morelia y Zamora, Michoacán, detienen a dos sujetos en posesión de armas de fuego

En Morelia y Zamora, Michoacán, detienen a dos sujetos en posesión de armas de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 11:34:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos  de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detención de dos hombres armados, en los municipios de Morelia y Zamora.

Sobre el particular se informó que en un primer hecho en la ciudad de Morelia, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego cerca de las inmediaciones de la privada Villas de la Loma.

En el segundo suceso, en el municipio de Zamora, los efectivos estatales y federales aseguraron a un hombre junto a un arma de fuego calibre .45 milímetros, cinco cartuchos útiles y un cargador, en el fraccionamiento Acanto Residencial.

Por lo anterior, los ahora indiciados y lo decomisado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias pertinentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
En Morelia y Zamora, Michoacán, detienen a dos sujetos en posesión de armas de fuego
Vinculan a proceso penal a presunto responsable de homicidio en Dolores Hidalgo, Guanajuato
Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región
Más información de la categoria
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región
Harfuch estará en Morelia este jueves, confirma gobernador de Michoacán
Atacan a tiros a conductor de combi en la autopista México-Pachuca
Comentarios