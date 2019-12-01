Fuerte accidente vial deja una persona sin vida sobre la Querétaro-Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 10:52:01

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 17 de abril 2026.- Un fuerte accidente en la autopista Querétaro-Irapuato a la altura de la comunidad San Pedro Tenango cobró la vida de un conductor.

El reporte a través de la línea de emergencia 911 derivó al desplazamiento de unidad de urgencias con dirección hacia Irapuato donde localizaron un masculino prensado dentro de un tracto camión impacto en la parte de la caja de un trailer.

Socorristas confirmaron que la.persona ya no contaba con signos vitales por lo que trabajaron con equipo especial para extraer el cuerpo .

Hasta el momento se desconoce las causas que provocaron el percance, sin embargo se presume que el tráiler se encontraba parado y el fallecido se impactó de lleno sin poder maniobrar.

Será las autoridades competentes que determinen que provocó el.percance para deslindar responsabilidades.