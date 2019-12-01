Vinculan a proceso a tránsito municipal de José Sixto Verduzco, Michoacán, al ser presunto responsable de violación equiparada, cometida en agravio de una adolescente

La Piedad, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Víctor Manuel “N”, por su posible relación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una adolescente de 14 años.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, a mediados del pasado mes de mayo, el investigado —quien se desempeñaba como agente de Tránsito Municipal en José Sixto Verduzco— detuvo a la víctima cuando viajaba a bordo de una motocicleta. En ese momento, presuntamente le pidió su número telefónico a cambio de no retirarle el vehículo por no portar casco.

Posteriormente, el imputado comenzó a enviarle mensajes a la agraviada y, mediante manipulación y chantaje, presuntamente la agredió sexualmente.

Por estos hechos, la Fiscalía Regional de La Piedad llevó a cabo las investigaciones correspondientes, que permitieron reunir datos de prueba suficientes para establecer la posible participación de Víctor Manuel “N” en el delito. Con base en ello, se solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada por personal de la institución.

Tras valorar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al investigado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.