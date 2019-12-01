Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 

Morelia, Mich., a 10 de noviembre de 2025.- Una operación criminal digna de película sacudió al municipio de Arteaga, donde un vagón de la empresa Kansas City Southern de México fue blanco de un robo que dejó al descubierto la alarmante vulnerabilidad en el sistema ferroviario del país.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en Michoacán, abrió una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables, luego de activarse una alerta por el saqueo de un vagón en la comunidad de La Vinata, un punto que forma parte de ruta crítica para el traslado de mercancías de alto valor.

Elementos de la Guardia Civil, desplegados en la zona, localizaron y aseguraron 401 cajas de cartón, todas etiquetadas con la marca de una reconocida empresa de equipos de cómputo, aunque la Fiscalía no detalló si había algo en su interior. La magnitud del cargamento robado sugiere una operación cuidadosamente planificada y ejecutada con precisión quirúrgica.

Aunque por el momento no hay detenidos, la FGR continúa recabando indicios y armando el expediente con la intención de acumular pruebas clave que permitan identificar a los responsables de este audaz atraco que podría estar vinculado con bandas dedicadas al robo de mercancía en tránsito, uno de los delitos de mayor crecimiento en Michoacán.