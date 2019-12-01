Líder estatal del PAN critica el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Líder estatal del PAN critica el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 19:11:57
Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- "Nos quieren ver como si fuéramos unos pendejos", aseguró Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN, quien denunció en conferencia de prensa que el llamado "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" es un proyecto improvisado que demuestra el desprecio del gobierno federal por la realidad del estado, al intentar gobernar "a control remoto".

En rueda de prensa, acompañado por legisladores federales del albiazul, el dirigente panista dijo que existen cinco grandes errores en la estrategia presentada por el gobierno federal este domingo.

Quintana Martínez apuntó que, en la consulta para la conformación del Plan, se dejó de lado a la población y no escucharon a los alcaldes michoacanos; desde la perspectiva del panista, las medidas de seguridad anunciadas no ayudan a resolver el conflicto de inseguridad de raíz.

"Las acciones en seguridad presentadas son una repetición de lo mismo, no tienen metas claras ni fechas de cumplimiento. Van a mandar más de 2 mil efectivos extras al estado de Michoacán, eso quiere decir que son 17 elementos por cada municipio. Yo digo, si con eso van a resolver los grandes problemas, nos siguen dando atole con el dedo", comentó el dirigente del albiazul en Michoacán.

Quintana enfatizó que, si el gobierno no puede resolver los problemas, debe permitir la ayuda, proponiendo acciones concretas para fortalecer la seguridad y la gestión local.

Por su parte, el legislador federal David Cortés exigió que se conforme un Comité Ciudadano para hacer una revisión de los recursos económicos que se aplicarán para el desarrollo del Plan Michoacán.

Noventa Grados
