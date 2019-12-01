Sujetos armados irrumpen en bar y se llevan a dos hombres en Tlaxcala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 22:24:36
Apizaco, Tlaxcala, a 10 de noviembre de 2025.- Sujetos armados ingresaron de forma violenta a un bar denominado “Martinis”, privando de su libertad a dos hombres que se encontraban en el establecimiento ubicado en Tlaxcala.

De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron en la comunidad de Huiloaca, en el municipio de Apizaco.

Según los testimonios, al bar entraron al menos seis hombres, quienes iban encapuchados y con armas largas, amenazaron y obligaron a los dos clientes a salirse del lugar.

Cuando lograron sacarlos, los subieron a una camioneta blanca, con la cual, huyeron a toda velocidad.

Al lugar se traslado la policía municipal, quienes apoyaron a la Fiscalía General del Estado para levantar el reporte de los hechos, además de comenzaron con las primeras indagatorias que el caso amerita.

 

 

 

