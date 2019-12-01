Hombre le quita la vida a su pareja y conduce con ella como copiloto de Los Ángeles a Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 21:40:59

Tijuana, Baja California, a 10 de noviembre de 2025.- Un hombre, quien presuntamente le quitó la vida a su pareja, viajó 218 kilómetros con el cadáver como copiloto desde Los Ángeles hasta Tijuana.

Al llegar a la ciudad de Tijuana, se trasladó a la colonia 10 de Mayo, donde fue detenido, después de que su madre le llamó a la policía.

De acuerdo a la información de las autoridades, Erick “N”, cruzó la frontera por la aduana de San Ysidro, posteriormente llegó a la casa de su madre ubicada en la colonia antes mencionada y fue su progenitora la que denunció la situación al ver un cuerpo en el vehículo que se encontraba estacionado frente a su domicilio.

Según la confesión del presunto culpable, en Los Ángeles tuvo una pelea con su pareja y terminó por quitarle la vida, por lo que condujo con ella a bordo de un vehículo Dodge Charger color gris.

Cuando realizaron la revisión del automóvil, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana localizaron el cuerpo de la mujer en el asiento del copiloto, el cual ya estaba rígido.