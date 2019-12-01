Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Este lunes arribaron a la XXI/a Zona Militar con sede en la ciudad de Morelia, 300 de los mil 980 militares que serán desplegados para el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estos primeros elementos serán desplegados en Uruapan y Pátzcuaro.

Durante este día, llegarán mil 980 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército como refuerzo a un total de 4 mil 386 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que ya operaban en Michoacán.

Así como a otros 4 mil 140 que participan en la operación contención que ya estaban en la entidad

Entre elementos del ejército y la Guardia Nacional sumarán 10 mil 506 agentes como parte del plan de operaciones "Paricutín", dentro del plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que fue anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en seguimiento a las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En una primera instancia este lunes arribaron a la entidad 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, los cuales serán desplegados a los mencionados municipios.

Lo anterior con la finalidad de combatir los delitos de alto impacto en la zona, como lo son el homicidio doloso, la extorsión y desactivar células criminales.