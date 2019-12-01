Plan Michoacán: Decomisan un Barret calibre .50 y 11 armas largas de asalto en Huetamo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 20:07:11
Huetamo, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Como resultado de acciones operativas dentro del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron una ametralladora, 11 armas largas, cargadores y cartuchos en este municipio.

Sobre el particular se informó que en la localidad de Las Trincheras de esta municipalidad,  agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano decomisar un Barrett calibre .50, con un alcance de penetración de cualquier calibre de blindaje de 2 kilómetros.

Así como 11 armas largas de asalto AK-47 calibre 7.62 mejor conocidas como cuerno de chivo y AR-15 calibre 2.23, mejor conocido como r-15, entre otras de uso exclusivo del Ejército, 19 cargadores y 430 municiones de distintos calibres. Dichas armas, son usadas por miembros de células delictivas.

El armamento fue presentado ante las autoridades correspondientes para llevar a cabo las indagatorias pertinentes.

Cabe señalar que estos aseguramientos forman parte de los primeros resultados de la Operación Paricutín, del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

