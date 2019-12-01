Vinculan a proceso a sujeto por posesión de estupefacientes en Morelia, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero 2026.- Un juez de Control, determinó vinculación a proceso contra una persona, por su probable participación en la comisión de delito contra la salud, en la modalidad de posesión de estupefacientes con fines de venta.



Sobre el particular se informó que con base en la indagatoria, elementos de la Guardia Civil se constituyeron en la colonia Juárez del municipio de Morelia, donde lograron la detención del indiciado a bordo de un vehículo en posesión de metanfetamina distribuida en 15 bolsas de plástico.



Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Octavio “N”.



A la personas mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.



La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.