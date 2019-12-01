Reportan casi 700 autos incendiados en Jalisco y Nayarit tras abatimiento de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 14:10:32

Guadalajara, Jalisco, a 25 de febrero 2026.- Al menos 671 automóviles fueron incendiados en Jalisco y Nayarit, durante los hechos violentos que derivaron del abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

De acuerdo con Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado Jalisco, por lo menos 500 automotores han sido incendiados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desde el operativo en Tapalpa.

“Tenemos contabilizados poco más de 150 vehículos retirados. Estamos hablando de 470 puntos en los que se retiraron vehículos hacia un costado para liberar la vialidad, tanto en carreteras como en avenidas. Hay algunos vehículos que son grandes; son pocas las grúas que existen en la zona metropolitana (de Guadalajara) para retirar este tipo de camiones pesados”, expuso el funcionario jalisciense.

Igualmente, el secretario Hernández expuso que la dependencia a su cargo apoya con vigilancia a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para reparar las zanjas que abrieron grupos delictivos en la carretera Federal 200, que recorre la costa de Jalisco, y también en los municipios de Autlán y Mascota.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, informó que ese día se documentaron 171 unidades calcinadas y cinco personas detenidas, además de dos agresores abatidos.