¿Se acabó el amor? PVEM amaga a Morena con votar en contra de la reforma electoral por "pluris"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 12:48:32

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- El senador Luis Armando Melgar, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó su rechazo a la propuesta de reforma electoral y adelantó que existen los votos suficientes en el Senado para impedir su aprobación.

El legislador cuestionó particularmente la intención de eliminar las diputaciones plurinominales para dejar únicamente el esquema de voto directo, al considerar que la medida “no tiene sentido” dentro del sistema democrático actual.

Melgar sostuvo que el modelo de representación proporcional cumple una función de equilibrio y pluralidad en el Congreso, por lo que modificarlo sin un análisis profundo podría afectar la representación de minorías.

Asimismo, señaló que distintos grupos parlamentarios han expresado reservas sobre la iniciativa, lo que —afirmó— permitiría reunir los sufragios necesarios para frenar la reforma en el proceso legislativo.