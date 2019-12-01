Autoridades de Querétaro afinan detalles de seguridad para el partido de México vs Islandia

Querétaro, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- Con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los asistentes, autoridades estatales afinaron los últimos detalles del operativo de seguridad que se implementará con motivo del partido amistoso entre la Selección Mexicana y el representativo de Islandia, a realizarse este 25 de febrero en el Estadio La Corregidora.

El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó una reunión vía Zoom con integrantes de su gabinete y el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, en la que se revisaron y ultimaron las acciones de coordinación interinstitucional que se desplegarán antes, durante y después del encuentro deportivo.

Durante la sesión de trabajo, se abordó el tema de la conformación del operativo que contará con la participación de los tres órdenes de gobierno, mediante una estrategia integral que contempla seguridad pública, movilidad, prevención de riesgos y restitución del orden público, con un seguimiento operativo minuto a minuto.

El dispositivo de seguridad estará conformado por seis anillos de vigilancia y control, con presencia de la Policía Estatal (POES) en puntos estratégicos de acceso al estado, como las casetas rumbo a Celaya, Palmillas y San José Iturbide.

Para el operativo participan instituciones de los ámbitos federal, estatal y municipal, entre ellas: la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional; así como la Policía Estatal, la Secretaría de Gobierno, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud. A nivel municipal se suma la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Las acciones se han consolidado a través de reuniones previas de coordinación entre autoridades estatales, municipales y representantes de la Federación Mexicana de Futbol, con el propósito de definir roles y responsabilidades a fin de asegurar el correcto desarrollo del evento deportivo.

Ante la conformación y despliegue de personal para la atención de este espectáculo deportivo, las autoridades estatales garantizan un ambiente de sana convivencia y, sobre todo, de seguridad para quienes acudan al Coloso del Cimatario, encuentro que se prevé sea una prueba más para la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.