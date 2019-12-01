-->

Vinculan a proceso a sujeto detenido por viajar en posesión de sustancias ilícitas en Panindícuaro, Michoacán

Vinculan a proceso a sujeto detenido por viajar en posesión de sustancias ilícitas en Panindícuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:07:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Panindícuaro, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra una persona, por su probable responsabilidad del delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina.
 
Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 3 de octubre del presente año, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se constituyeron sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Panindícuaro.

En ese lugar, el imputado viajaba a bordo de un autobús de transporte público, en posesión de 40 kilos de metanfetamina también conocida como cristal, ice o hielo, distribuida en 40 bolsas de plástico y depositada al interior de dos maletas.
 
Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Marco “C”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a sujeto detenido por viajar en posesión de sustancias ilícitas en Panindícuaro, Michoacán
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Ayuda traicionera: Fingen ayudar a cambiar llanta y terminan robando camioneta en la carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
Más información de la categoria
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
“Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”: Claudia Sheinbaum sin quejas de su equipo de trabajo
Hackean base de datos de la Fiscalía de Querétaro 
Comentarios