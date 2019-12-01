Vinculan a proceso a sujeto detenido por viajar en posesión de sustancias ilícitas en Panindícuaro, Michoacán

Panindícuaro, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra una persona, por su probable responsabilidad del delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina.



Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 3 de octubre del presente año, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se constituyeron sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Panindícuaro.

En ese lugar, el imputado viajaba a bordo de un autobús de transporte público, en posesión de 40 kilos de metanfetamina también conocida como cristal, ice o hielo, distribuida en 40 bolsas de plástico y depositada al interior de dos maletas.



Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Marco “C”.