Vinculan a proceso a sacerdote por pederastia agravada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 08:20:10

Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- Un sacerdote identificado como Enrique “N”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia agravada en perjuicio de una adolescente de 17 años.

En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) indicó que la investigación en contra del hombre religioso inició por una denuncia presentada por la madre del menor, el pasado 4 de junio.

De acuerdo con el testimonio de la mujer ante las autoridades, el 8 de enero de 2026 encontró en el teléfono celular de su hija conversaciones de carácter sexual con un contacto guardado como “Winnie Poo”.

Al cuestionar a su hija sobre los mensajes, la adolescente le confesó que se trataba de un chat con el señalado, quien presuntamente la obligó a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones.

Por lo anterior, la autoridad capitalina obtuvo una orden de aprensión en contra del sacerdote, quien fue capturado por Agentes de la Policía de Investigación el pasado 9 de julio en las inmediaciones de la parroquia San Martín de Porres, en la alcaldía Cuauhtémoc.