En Arteaga, Michoacán aseguran 29 máquinas traga monedas

Arteaga, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Como resultado de una acción operativa, 16 de interinstitucional realizada en la localidad de Las Cañas, municipio de Arteaga, se logró el aseguramiento de 29 máquinas tragamonedas y la desactivación de siete cámaras de videovigilancia instaladas de manera clandestina, presuntamente utilizadas para monitorear los movimientos de las corporaciones de seguridad.

Sobre el particular se informó que dicha acciones se llevaron a cabo mediante el cumplimiento de diversas órdenes de cateo en ocho inmuebles, donde personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Guardia Civil, realizó las diligencias correspondientes.

Durante la intervención fueron aseguradas las 29 máquinas tragamonedas, mientras que las siete cámaras conocidas como "parásitas" fueron inhabilitadas por los agentes investigadores.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la posible relación de los inmuebles y los objetos asegurados con actividades delictivas.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca debilitar las estructuras de financiamiento y vigilancia utilizadas por grupos criminales que operan en la región de la Sierra-Costa de Michoacán.