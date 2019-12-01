Viaje seguro: En este verano, descarga la app 911 Michoacán antes de salir a carretera

Viaje seguro: En este verano, descarga la app 911 Michoacán antes de salir a carretera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 08:55:00
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Morelia, Michoacán, a 16 d ejulio 2026.- “Que tu única preocupación este verano sea disfrutar”, para ello la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) te invita a sumar la aplicación 911 Michoacán a tus preparativos de viaje. Al descargar esta plataforma totalmente gratuita en tu celular, aseguras una vía de comunicación directa y eficaz con los servicios de emergencia en todas las carreteras de la entidad. 

Sobre el particular se informó que la SSP exhorta a que aprovechen esta tecnología para transitar por el estado con mayor protección y confianza. Disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android, la aplicación facilita el enlace inmediato con los cuerpos de seguridad y emergencia, lo que agiliza la respuesta ante accidentes viales en cualquier tramo carretero de Michoacán.

Si durante tu trayecto tu vehículo presenta una falla mecánica, sufres un percance vial, presencias un accidente o detectas alguna situación que represente un riesgo para tu integridad, la app cuenta con un botón de pánico y opciones específicas para solicitar apoyo de las autoridades de manera rápida y sencilla.

Además, la plataforma permite reportar hechos delictivos o cualquier actividad sospechosa que pueda poner en peligro a quienes transitan por las vialidades del estado, contribuyendo a una atención más oportuna y al fortalecimiento de la seguridad.

La SSP recomienda descargar la aplicación antes de iniciar cualquier viaje, mantener activada la ubicación del dispositivo y utilizarla de manera responsable en caso de emergencia.

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