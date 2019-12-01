Tras captura y reportes de desaparición de médico - partero en Apatzingán, Michoacán, es presentado con ametralladora y bolsas de estupefaciente como miembro de grupo criminal

Apatzingán, Mich., a 16 de julio de 2026.- Luego de que su captura provocara versiones sobre una presunta desaparición y desatara manifestaciones de habitantes de la comunidad de Santiago Acahuato, autoridades federales presentaron al médico cirujano y partero Fernando de Jesús O., de 36 años de edad, como presunto integrante de un grupo delictivo, al informar que durante su detención le fueron asegurados un arma de alto poder y droga.

El caso comenzó a generar polémica tras un operativo realizado la tarde del 14 de julio en la comunidad de Santiago Acahuato, perteneciente al municipio de Apatzingán. En un primer momento, vecinos denunciaron que el profesionista había sido llevado por elementos federales sin que se informara públicamente sobre su paradero o los motivos de su aseguramiento, situación que originó versiones de una presunta desaparición y movilizó a decenas de pobladores para exigir su presentación con vida y su liberación.

Durante las horas posteriores, habitantes bloquearon vialidades y realizaron protestas, asegurando que Fernando de Jesús O. era un médico ampliamente conocido por brindar atención a la población de la comunidad y solicitaron a las autoridades esclarecer su situación jurídica.

Sin embargo, un día después del operativo, autoridades federales confirmaron oficialmente la detención del profesionista e informaron que ésta fue resultado de acciones encabezadas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información difundida por las corporaciones, al momento de su captura le fue asegurado un fusil de asalto, un cargador abastecido con cartuchos útiles y una bolsa que contenía cuatro envoltorios con una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Asimismo, las autoridades señalaron que el detenido es investigado por su presunta relación con una organización criminal que opera en la región de Tierra Caliente, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la carpeta de investigación ni sobre el grado de participación que se le atribuye.

La presentación oficial del médico ocurrió después de que durante varias horas circularan versiones sobre una posible desaparición, derivadas de la falta de información inmediata respecto a su ubicación tras el operativo federal.

Mientras tanto, habitantes de Santiago Acahuato continúan manifestando su respaldo al profesionista y cuestionando las acusaciones en su contra, al asegurar que durante años se desempeñó como médico de la comunidad.

Será la autoridad ministerial y, en su momento, un juez federal, quien determine la situación jurídica de Fernando de Jesús O., conforme avance el proceso penal en su contra.