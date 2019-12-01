Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de septiembre de 2025.- El día de hoy, fue vinculado a proceso Rubén “S”, elemento del Ejército Mexicano, acusado del delito de feminicidio, el cual ocurrió entre el 26 y 27 de junio del año en curso, en un domicilio de la colonia La Paz, en Nuevo Laredo, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Gracias a las pruebas que presentó el Agente del Ministerio Público ante el juez, donde se acredita la posible participación del hoy detenido en los hechos, fue que se pudo emitir la vinculación a proceso del imputado.

El juez dictaminó la prisión preventiva justificada, indicando que se tendrá un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Ante el hecho se informó que los familiares del hoy detenido, lo habrían reportado como desaparecido, a sabiendas que se encontraba detenido por este delito, motivo por el cual las autoridades salieron a desmentir y a informar, que el detenido se encontraba sujeto a un proceso penal y bajo resguardo.

