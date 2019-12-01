Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 22:42:05

Salvador Escalante, Mich., a 22 de septiembre de 2025.– La tranquilidad de Zirahuén se rompió este lunes cuando un ataque armado contra policías estatales desencadenó horas de tensión, persecuciones y bloqueos carreteros en la región lacustre. El saldo: seis campamentos criminales destruidos y dos vehículos asegurados por las autoridades.

La tarde inició con fuego cruzado en una zona serrana de Zirahuén. Elementos de la Guardia Civil fueron sorprendidos por presuntos civiles armados que, desde posiciones estratégicas, abrieron fuego para intentar repeler su avance. La respuesta fue inmediata: refuerzos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado llegaron por tierra y aire para contener la agresión.

Mientras tanto, en un intento por frenar a las fuerzas de seguridad, los delincuentes recurrieron a tácticas de terror. Bloquearon carreteras con vehículos de carga y atravesaron unidades en los accesos principales hacia Pátzcuaro y Erongarícuaro, generando caos entre automovilistas y pobladores que quedaron atrapados en medio del conflicto.

Videos difundidos en redes sociales muestran el nerviosismo de los habitantes: ráfagas de metralleta resonando en la sierra, helicópteros sobrevolando los cerros y familias resguardándose en sus casas para evitar quedar en la línea de fuego.

En el operativo posterior, las fuerzas de seguridad localizaron seis campamentos clandestinos, presuntamente utilizados por células criminales para esconderse en la zona boscosa. Las instalaciones fueron destruidas, mientras que dos camionetas, una Chevrolet y una Ford, quedaron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

Aunque no se reportaron bajas ni detenidos, la fuerte movilización dejó en claro el nivel de riesgo que enfrenta la región. El dispositivo de seguridad se mantiene activo con patrullajes permanentes.