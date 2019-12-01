Tras operativo en Uruapan, dan con vehículo ligado a atentado contra la base de la Policía Municipal; dentro del vehículo había 15 kilos de sustancias ilícitas

Tras operativo en Uruapan, dan con vehículo ligado a atentado contra la base de la Policía Municipal; dentro del vehículo había 15 kilos de sustancias ilícitas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 22:42:52
Uruapan, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- En un operativo conjunto de fuerzas federales, estatales y municipales, autoridades aseguraron una camioneta presuntamente relacionada con el atentado contra la base de la Policía Municipal en la comunidad de Zumpimito.

El hallazgo se registró la tarde de este lunes en una zona montañosa de la región de Uruapan, donde fue detectada la unidad abandonada. Tras una inspección, en el interior se localizaron 15 kilos de la droga sintética conocida como cristal.

De acuerdo con el presidente municipal, Carlos Manzo, el aseguramiento se vincula con las investigaciones torno al reciente ataque armado contra las instalaciones policiales. El edil destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en la región.

Las autoridades mantienen operativos en la zona a fin de dar con los responsables del atentado y del traslado de estupefacientes, mientras que la camioneta y la droga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República.

 

