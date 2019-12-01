Recorre Car Herrera instalaciones del HITO

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- En el marco del mes de la concientización del cáncer infantil que se conmemora en septiembre, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, visitó las instalaciones del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), lugar que atiende a niñas y niños que padecen cáncer.



Car Herrera felicitó a las doctoras y médicos por su compromiso a favor de la salud de las y los queretanos que más lo necesitan, y motivó a los niños a seguir adelante, a luchar para vencer la adversidad y sobre todo, a tener mucha fe para poder recuperarse de esta enfermedad.



En este contexto, la presidenta del SEDIF, en compañía de la directora general del HITO, Lourdes Vega Vega, recorrió las áreas de terapia intensiva, hospitalización, trasplante de médula ósea, radioterapia, medicina nuclear, imagenología, consulta externa, quimioterapias, la cueva de tesoro, laboratorios, banco de sangre y las habitaciones de la Casa Teletón.



Finalmente, hicieron un llamado a ser empáticos y solidarios e invitaron a la sociedad a acudir a este 23 de septiembre a Plaza de Armas de 10:00 a 13:00 horas, donde se repartirán separadores de libros con las siete señales del cáncer infantil y habrá actividades para fomentar una cultura de concientización y recordar que el cáncer detectado a tiempo es curable.