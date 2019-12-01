Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 22:26:46

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025. - La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) vinculó a proceso a René "N", por presunto abuso sexual contra una menor de edad, cometido en la capital michoacana.

Datos recabados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género indican que el 28 de diciembre de 2024, la víctima, de 6 años, transitaba sobre una calle de la colonia Ampliación Solidaridad, cuando fue interceptada por René “N”, quien la abrazó y la tocó en sus partes íntimas para después retirarse del lugar.

Luego de ser presentada una denuncia, el agente del Ministerio Público dio inicio a las investigaciones y estableció la identidad y posible participación de René “N” en el delito de abuso sexual, por lo que fue presentado ante el Juez de Control mediante citación.

Valorados los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional emitió auto de vinculación a proceso contra René “N”, impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.

La institución fiel a su compromiso de combatir todo acto que atente contra la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.