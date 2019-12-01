Vinculan a proceso a presunto violador de una niña de 11 años en Uruapan, Michoacán

Vinculan a proceso a presunto violador de una niña de 11 años en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:20:08
Uruapan, Michoacán, 5 de febrero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra Óscar “N”, presunto responsable de violación en agravio de una niña de 11 años. 

Sobre el particular se informó que de las investigaciones se desprende que, en el año 2022, el presunto responsable abusó sexualmente de ella, situación que ocurrió de manera reiterada al mantener cercanía con los abuelos de ésta. 

El hecho fue denunciado en 2025 ante el CJIM, que llevó a cabo las actuaciones que condujeron a la detención de Óscar “N”, realizada en atención a una orden de aprehensión, emitida por un Juez. 

En audiencia, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para obtener vinculación a proceso contra el imputado. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Noventa Grados
