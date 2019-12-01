Curioso hallazgo en Tijuana: localizan a hombre amarrado a un árbol con mensaje “Por infiel”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:43:44
Tijuana, Baja California, 5 de febrero del 2026.- Un hombre fue localizado amarrado a un árbol y completamente desnudo, junto a una cartulina con la leyenda “Por infiel”, en la colonia Delicias 1, al este de Tijuana, Baja California.

El hecho se registró durante la tarde del martes, a un costado de un supermercado. De acuerdo con testigos, la persona se encontraba consciente, inmovilizada y con el mensaje visible, sin que se tenga conocimiento de quiénes o cuántas personas lo llevaron hasta ese sitio.

La víctima estaba atada al árbol con plástico adherible, desde las piernas hasta el cuello, lo que le impedía moverse. La escena fue grabada por un joven y por automovilistas que circulaban por la zona, cuyos videos comenzaron a difundirse en redes sociales durante la mañana siguiente.

Hasta el momento, se desconoce quién liberó al hombre, ya que la Policía Municipal informó que no cuenta con registro alguno de una solicitud de auxilio relacionada con este caso.

Las autoridades no han informado si existe una investigación en curso ni si se logró identificar a los responsables.

