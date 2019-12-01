Diego N., el polémico alcalde morenista de Tequila: arrastra acusaciones por extorsión, violencia política de género y presunta apropiación del MUNAT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 08:53:50

Ciudad de México, 5 de febrero del 2026.- El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego N., quien llegó al cargo apenas hace 14 meses bajo el cobijo de Morena con promesas de transparencia y cero corrupción, fue detenido este jueves por señalamientos de extorsión, aunque tiene más acusaciones en su contra.

Su breve gestión al frente del municipio jalisciense acumula al menos ocho denuncias que van desde extorsión millonaria hasta violencia política de género, así como la apropiación de un inmueble histórico.

Asumió el cargo el pasado 1 de octubre del año 2024. Con un salario mensual que ronda los 65 mil pesos, según el tabulador del propio Ayuntamiento.

El primer escándalo explotó el pasado mes de marzo del 2025, cuando se comprobó que munícipe cerró el Museo Nacional de Tequila (MUNAT) sin la autorización del Instituto de Antropología e Historia (INAH) para convertirlo en una residencia personal y en parte, como oficinas de la Presidencia Municipal.

El edil de Tequila llevó a cabo modificaciones al inmueble (incluyendo la presunta construcción de un departamento en el auditorio), sin el permiso federal correspondiente, por lo que incurrió en un delito. Fue en el mes de junio pasado cuando la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el recinto tras las denuncias.

Por su parte, en el pasado mes de diciembre, la empresa José Cuervo, productora de tequila más grande del mundo, presentó una denuncia formal por extorsión contra el presidente municipal morenista y otros funcionarios municipales, al acusarlos de extorsión.

La compañía tequilera aseveró que le exigieron el pago de 60 millones de pesos bajo la amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800, cuando el cobro normal por predial y licencias para operar no rebasaba un millón de pesos anuales.

Luego de la intervención de autoridades estatales, ambas partes llegaron a un acuerdo por 17 millones de pesos, no obstante, José Cuervo presentó una denuncia penal al día siguiente por el delito de extorsión.

Según el Gobierno de Jalisco, al menos 10 empresas tequileras más acusaron haber sido víctimas del mismo modus operandi por parte del munícipe: cobro excesivo de impuestos y amenaza de clausura.

Por último, tres regidoras de Ayuntamiento de Tequila (dos del PRI y una de su propio partido Morena) presentaron denuncias en contra del alcalde por acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones.

Las funcionarias relataron que fueron bloqueadas de grupos oficiales de comunicación y del número personal del alcalde.

Una de las regidoras, de nombre Luz Elena Aguirre, denunció que tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin razón alguna, se le cortó el servicio de agua y sufrió hostigamiento en la recolección de basura.

Otra de las regidoras, identificada como Karina Romero, acusó que un familiar suyo recibió mensajes con amenazas directas, con instrucciones para calmarla a ella bajo la advertencia de que podía sufrir “un levantón” o “amanecer colgada”.