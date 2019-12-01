Recupera la Policía Morelia camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala

Recupera la Policía Morelia camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:00:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por persona de la Policía Morelia y tras una búsqueda exhaustiva, se logró la localización de una camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala, en la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que luego de su localización, los agentes realizaron las actuaciones correspondientes para poner la unidad a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior con la finalidad de continuar con las investigaciones correspondientes.

Policía Morelia reitera su compromiso de trabajar de manera permanente por la protección del patrimonio de las y los morelianos. Asimismo, invita a reportar cualquier situación sospechosa a la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A un año del crimen, Fiscalía de Querétaro sigue la pista del asesino de la odontóloga en San Juan del Río
Vinculan a proceso a presunto violador de una niña de 11 años en Uruapan, Michoacán
Recupera la Policía Morelia camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala
A través del diálogo llegan a un acuerdo en un juicio civil por contrato de arrendamiento
Más información de la categoria
A un año del crimen, Fiscalía de Querétaro sigue la pista del asesino de la odontóloga en San Juan del Río
Curioso hallazgo en Tijuana: localizan a hombre amarrado a un árbol con mensaje “Por infiel”
Diego N., el polémico alcalde morenista de Tequila: arrastra acusaciones por extorsión, violencia política de género y presunta apropiación del MUNAT
Enero de 2026 marca el nivel más bajo de homicidios dolosos en México desde 2018
Comentarios