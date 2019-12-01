Recupera la Policía Morelia camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:00:23

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por persona de la Policía Morelia y tras una búsqueda exhaustiva, se logró la localización de una camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala, en la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que luego de su localización, los agentes realizaron las actuaciones correspondientes para poner la unidad a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior con la finalidad de continuar con las investigaciones correspondientes.

Policía Morelia reitera su compromiso de trabajar de manera permanente por la protección del patrimonio de las y los morelianos. Asimismo, invita a reportar cualquier situación sospechosa a la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000.