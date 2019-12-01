A través del diálogo llegan a un acuerdo en un juicio civil por contrato de arrendamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:07:31
Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026. En un juicio sumarísimo civil en materia de arrendamiento, una persona demandó a un partido político por la rescisión de un contrato, así como el pago de rentas vencidas y diversos gastos derivados del uso de un inmueble.

La sentencia definitiva ordenó al partido político cubrir un adeudo de 546 mil pesos por rentas no pagadas. La resolución fue impugnada en instancias superiores, incluido un juicio de amparo, el cual fue negado, por lo que la determinación quedó firme.

Durante la etapa de ejecución de la sentencia, la parte actora presentó una liquidación por más de 1.5 millones de pesos. Ante esta situación, el órgano jurisdiccional convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación, con el objetivo de explorar una solución consensuada al conflicto.

Como resultado del diálogo, se alcanzó un convenio judicial mediante el cual la parte demandada se comprometió a pagar 750 mil pesos, cantidad que cubre las rentas adeudadas, intereses, honorarios y costas judiciales, dando por concluido el litigio.

Este tipo de acuerdos contribuye a una justicia más ágil y efectiva, al tiempo que brinda certeza jurídica a las partes y fomenta la solución pacífica de los conflictos.

