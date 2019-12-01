Morena debe seguir siendo el instrumento del pueblo para transformar a México: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 18:39:10

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.– Concluido el proceso interno de Morena, el momento exige cerrar filas, dejar atrás las diferencias propias de la contienda y recordar que por encima de cualquier aspiración personal existe un proyecto común: que Morena siga siendo el instrumento del pueblo para transformar la vida pública de México, afirmó Carlos Torres Piña.

El coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Michoacán señaló que los procesos internos permiten contrastar perfiles, trayectorias y propuestas, pero una vez concluida esa etapa la responsabilidad política es volver a encontrarse en aquello que da sentido al movimiento.

“Puede haber distintas historias, distintos liderazgos y distintas formas de pensar algunas cosas, pero el proyecto tiene que ser el mismo: que Morena siga siendo una herramienta del pueblo, que siga poniendo primero a quienes durante muchos años fueron olvidados y que la transformación continúe avanzando”, expresó.

Torres Piña sostuvo que ésa debe ser también la reflexión rumbo a 2027: Morena no puede reducirse a una disputa por candidaturas ni convertirse en un espacio de intereses personales o de grupos, porque su mayor fortaleza ha sido mantener una relación directa con la gente y entender el poder público como una herramienta para transformar la realidad.

Señaló que el reto inmediato es fortalecer nuevamente la organización territorial, recorrer comunidades, colonias y municipios, escuchar al pueblo y construir desde abajo la siguiente etapa de la Cuarta Transformación.

Advirtió que conforme se acerquen los comicios de 2027 también aumentarán las campañas de desinformación, las noticias falsas y los intentos por dividir al movimiento, por lo que consideró indispensable fortalecer la formación política y la comunicación directa con la ciudadanía.

“Frente a la mentira, más territorio; frente a la división, más organización; y frente a quienes quieren que Morena se aleje de sus principios, más pueblo. Esa tiene que ser nuestra respuesta”, señaló.

Torres Piña agregó que este esfuerzo adquiere todavía mayor importancia ante el crecimiento, en distintas partes del mundo, de discursos autoritarios, de odio y de expresiones neofascistas que buscan utilizar el miedo y la polarización para debilitar los derechos sociales y la participación democrática.

Por ello, sostuvo que Morena debe seguir defendiendo una alternativa basada en el humanismo mexicano, la justicia social, la soberanía y la participación popular.

“El proceso interno terminó. Ahora corresponde construir juntos. No se trata de quién ganó una etapa, sino de entender para qué existe este movimiento y hacia dónde queremos llevarlo. Morena tiene que seguir siendo del pueblo y estar al servicio del pueblo; ése es el proyecto que debe unirnos a todas y a todos”, concluyó.