Accidente vehicular en Morelia, Michoacán deja un muerto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 09:12:57

Morelia, Michoacán.- 4 de octubre de 2026- Una persona perdió la vida luego de que sufriera un accidente con el vehículo que conducía, hechos registrados en el Periférico Norte de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Centro de Atención de Telcel, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudirían elementos de la Guardia Civil y de Protección Civil quienes al arribar encontraron chocado contra un árbol un vehículo Volkswagen Gol, y dentro de este el cuerpo sin vida del conductor.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

Una persona perdió la vida luego de que sufriera un accidente con el vehículo que conducía, hechos registrados en el Periférico Norte de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Centro de Atención de Telcel, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudirían elementos de la Guardia Civil y de Protección Civil quienes al arribar encontraron chocado contra un árbol un vehículo Volkswagen Gol, y dentro de este el cuerpo sin vida del conductor.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.