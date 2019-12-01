Descarrilamiento de tren en Tonila deja dos elementos de la Guardia Nacional sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 22:00:50

Tonila, Jalisco, 3 de octubre de 2026.- Dos elementos de la Guardia Nacional murieron y tres más resultaron lesionados luego de que un tren de carga de Ferromex se descarrilara durante la madrugada de este sábado en la comunidad de Tenexcamilpa, en el municipio de Tonila.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cerca del kilómetro 481 del tramo Tonila-Atenquique. El convoy, procedente de Manzanillo y con destino a Tlaquepaque, estaba integrado por 122 vagones que transportaban contenedores con mercancía diversa.

A bordo viajaban 15 agentes de la Guardia Nacional de la Coordinación Estatal de Colima, quienes se encontraban encargados de la seguridad del tren. Del grupo, una mujer y un hombre perdieron la vida, mientras que otros tres agentes resultaron lesionados; una mujer permanece en estado regular y dos hombres presentan heridas leves. Los 10 elementos restantes resultaron ilesos.

Debido a que el lugar del accidente se encuentra en una zona montañosa de difícil acceso, las labores de auxilio se realizaron principalmente con vehículos ferroviarios de Ferromex provenientes de Tuxpan y Sayula. Los lesionados fueron trasladados posteriormente a Atenquique para recibir atención médica.

Las autoridades descartaron inicialmente la presencia de materiales peligrosos en el convoy. Hasta el momento no se ha informado qué tipo de mercancía transportaba exactamente ni las razones específicas por las que el tren contaba con custodia de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar qué provocó el descarrilamiento. Hasta ahora no existe una causa oficial confirmada sobre el accidente.