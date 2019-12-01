Incautan equipo de aserradero y dos camiones tras diligencias judiciales en Madero, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- Derivado de las carpetas de investigación iniciadas por hechos con apariencia de delito en agravio de los recursos naturales, se ejecutaron dos mandamientos judiciales en la localidad de El Capulín, municipio de Madero. Dichas diligencias derivaron en el aseguramiento precautorio de maquinaria industrial, herramienta y parque vehicular presuntamente empleados para el procesamiento de recurso maderable.

Las actuaciones ministeriales fueron encabezadas por la representación social de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, con la intervención in situ de agentes del Ministerio Público, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), efectivos de la Guardia Civil y elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (KERI) para el resguardo perimetral de los predios.

Durante la primera inspección judicial, el equipo criminalístico procedió a la fijación y levantamiento de múltiples indicios. En dicho inmueble se incautó una máquina cortadora provista de doble sierra, un dispositivo tipo carro corredizo, maquinaria para aserrín, cuatro sierras de cinta metálica, una cortadora tipo sierra, un par de bombas para abastecimiento oleoso, siete acumuladores de energía y cuatro carretillas.

En la continuidad del operativo, las fuerzas del orden incursionaron en una segunda propiedad, donde el personal pericial documentó y aseguró una cabeceadora de doble disco, dos mesas-banco metálicas equipadas con sierra circular, una máquina desorilladora, una sierra cinta principal con carro de empuje y un motor de combustión diésel, tipo Perkins. En este mismo polígono se materializó el aseguramiento de dos unidades de carga pesada: un camión y un automotor especializado tipo grúa.

El procesamiento de ambas escenas del crimen contó con la intervención de peritos especializados en criminalística, arquitectura y medio ambiente, quienes ejecutaron las actuaciones técnicas correspondientes para el análisis del lugar de los hechos.

La totalidad de la infraestructura aserradera, las herramientas y los vehículos incautados fueron sometidos a la respectiva cadena de custodia, quedando a disposición de la autoridad jurisdiccional competente a fin de continuar con las indagatorias de rigor y establecer la conexidad probatoria con los ilícitos que motivaron la acción judicial.