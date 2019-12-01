El militar que desapareció con los 43 de Ayotzinapa: el enigma de Julio César López Patolzin que sigue golpeando al Ejército

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 19:12:15

*Era soldado, pero dentro de Ayotzinapa llevaba una segunda identidad. La noche del 26 de septiembre de 2014 desapareció junto con los estudiantes y, 12 años después, su destino continúa sin esclarecerse. Documentos oficiales han alimentado una pregunta incómoda: ¿qué sabía realmente el Ejército sobre aquella noche y qué ocurrió con uno de sus propios elementos?

Iguala, Gro., a 3 de octubre de 2026.- La historia de Julio César López Patolzin permanece como uno de los episodios más inquietantes alrededor de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No sólo porque el militar se encontraba dentro de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sino porque su propia condición dentro de la institución castrense ha sido objeto de versiones oficiales encontradas.

López Patolzin pertenecía al Ejército Mexicano y estaba adscrito al 50/o Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo. De acuerdo con documentación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, realizaba labores de obtención de información dentro de la Normal, donde habría permanecido bajo una fachada de estudiante. Su misión, según esa investigación, consistía en reportar a sus superiores información relacionada con las actividades de los normalistas y otros asuntos considerados de interés para la seguridad.

La noche del 26 de septiembre de 2014, sin embargo, aquella operación terminó convertida en otro misterio.

Mientras los estudiantes eran perseguidos y atacados en Iguala y Cocula, López Patolzin también desapareció. Desde entonces no existe una identificación pública de sus restos ni una explicación definitiva sobre qué ocurrió con él.

Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas del caso: si se trataba de un elemento del Ejército que realizaba labores de información dentro de la Normal, ¿qué hicieron sus superiores cuando perdieron contacto con él?

La investigación de la CoVAJ documentó que el militar dejó de comunicarse con sus mandos aquella noche. La dimensión del problema es evidente: no se trataba únicamente de un estudiante desaparecido, sino de un soldado cuyo paradero también quedó perdido en medio de uno de los episodios más graves de desaparición forzada en la historia reciente de México.

¿Informante o simplemente soldado-estudiante?

La historia se vuelve todavía más controvertida porque las instituciones no han contado exactamente la misma versión.

La CoVAJ sostuvo que López Patolzin realizaba actividades de inteligencia y que estaba infiltrado entre los estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha rechazado esa interpretación y ha señalado que el militar ingresó a la Normal como estudiante con autorización institucional, además de negar que hubiera recibido entrenamiento específico de inteligencia para desempeñar esa función.

La diferencia no es menor.

Determinar qué hacía realmente López Patolzin en Ayotzinapa podría ayudar a establecer qué información tenía el Ejército antes, durante y después de la noche de Iguala.

Porque si efectivamente reportaba periódicamente las actividades de los estudiantes, entonces existe otra pregunta inevitable: ¿Qué información transmitió durante las horas previas al ataque y qué ocurrió con esos reportes?

El militar que tampoco volvió a casa

Durante años, la atención pública se concentró en los 43 normalistas. Pero entre aquellos desaparecidos había un hombre que pertenecía precisamente a la institución encargada de garantizar la seguridad nacional.

Julio César López Patolzin tampoco regresó. No apareció vivo. No ha sido identificado entre los restos recuperados. Y tampoco existe una explicación definitiva sobre cómo terminó su historia.

Las investigaciones posteriores han localizado e identificado restos correspondientes a algunos de los estudiantes desaparecidos, pero López Patolzin no se encuentra entre ellos.

Eso mantiene abierta una incógnita particularmente perturbadora: ¿murió junto con los estudiantes, fue separado de ellos, fue trasladado a otro sitio o terminó en alguno de los lugares donde las autoridades continúan buscando evidencias?

Hasta ahora, ninguna de esas posibilidades ha sido demostrada.

Doce años después, el misterio permanece

Ayotzinapa continúa siendo una historia de documentos incompletos, versiones enfrentadas, testimonios contradictorios, restos que han tenido que ser identificados mediante complejos estudios científicos y familias que siguen esperando respuestas.

Pero el caso de Julio César López Patolzin añade una paradoja difícil de ignorar.

Un soldado que, según una investigación oficial, estaba dentro de la Normal obteniendo información sobre los estudiantes terminó desaparecido junto con ellos.

El Ejército perdió a uno de los suyos aquella misma noche. Y casi doce años después, México todavía no puede responder con certeza dónde terminó su rastro.

La pregunta sigue ahí, incómoda y sin respuesta: ¿Qué pasó con Julio César López Patolzin después de la última vez que alguien supo de él?

Mientras no aparezca una respuesta sustentada en evidencia científica y judicial, el soldado seguirá siendo algo más que un nombre dentro de la lista de los 43: es una pieza del rompecabezas de Ayotzinapa cuya desaparición también exige explicación.