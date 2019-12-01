Vinculan a proceso a presunto triple homicida en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:24:12

Morelia, Michoacán, 13 de octubre del 2025.- Jorge “N”, alias “El Pelón”, quienes señalado de su posible participación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de María del Rocío M., Belén Guadalupe A. y Julio César R., fue vinculado a Proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los autos que obran en la investigación, el 12 de abril del presente año, las víctimas convivían en un domicilio ubicado en la calle Sexta Cerrada I, del Fraccionamiento Villas del Pedregal. Minutos después, se dirigieron al domicilio de Jorge “N”, quien se encontraba acompañado de al menos dos personas más.

En ese lugar, las víctimas fueron llevadas hacia un costado del domicilio ubicado en Circuito I, donde fueron privadas de la vida mediante disparos de arma de fuego. Tras los hechos, los agresores se retiraron.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, la cual fue cumplimentada en reclusión, ya que el investigado se encuentra procesado por otros hechos.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los datos aportados por la Fiscalía y resolvió vincularlo a proceso. Además, impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.