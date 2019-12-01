Vinculan a proceso a presunto responsable de los delitos de narcomenudeo y cohecho

Vinculan a proceso a presunto responsable de los delitos de narcomenudeo y cohecho
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:36:26
Quiroga, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Juan Raúl “N”, por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y suministro, así como cohecho.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el pasado 22 de febrero, el imputado fue detenido por elementos de la Guardia Civil sobre la calle José María Pino Suárez Poniente, en la colonia Morera del municipio de Quiroga, en posesión de metanfetamina.

Durante la intervención, el ahora vinculado presuntamente ofreció dinero a los elementos policiales a cambio de obtener su libertad, conducta que constituye el delito de cohecho.

En audiencia inicial, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, resolvió su vinculación a proceso e impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
