Vinculan a proceso a presunto responsable de feminicidio en Morelia

Vinculan a proceso a presunto responsable de feminicidio en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 22:39:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Leonardo Manuel “N”, por su posible responsabilidad en el feminicidio de Daniela M., ocurrido el pasado 11 de abril en esta ciudad.

De acuerdo con las investigaciones realizadas con perspectiva de género por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, en coordinación con la Policía Morelia, se determinó que la víctima fue privada de la vida a causa de asfixia mecánica por estrangulación manual, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación para identificar y detener al presunto responsable.

El imputado fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por personal de la institución, en apego al debido proceso y conforme a los protocolos legales establecidos.

Durante la audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y resolvió vincularlo a proceso. 

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto responsable de feminicidio en Morelia
Tensión en CDMX: intentan linchar a presunto violador de una menor mientras la policía busca rescatarlo
Extorsión detrás de ataque a obra en Celaya; reforzarán vigilancia permanente
Cae pareja que asaltaba tiendas de conveniencia en Ecatepec; portaban arma falsa
Más información de la categoria
Encabezan García Harfuch y Rocha Moya reunión de seguridad en Sinaloa; refuerzan coordinación con sectores clave
Renuncia titular interino del ICE tras polémica por operativos y muertes bajo custodia
Tensión en CDMX: intentan linchar a presunto violador de una menor mientras la policía busca rescatarlo
Trayectoria, preparación y vocación: Liliana Sánchez Bejarano fortalece la Fiscalía de Michoacán
Comentarios