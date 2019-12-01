Vinculan a proceso a presunto responsable de feminicidio en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 22:39:17

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Leonardo Manuel “N”, por su posible responsabilidad en el feminicidio de Daniela M., ocurrido el pasado 11 de abril en esta ciudad.

De acuerdo con las investigaciones realizadas con perspectiva de género por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, en coordinación con la Policía Morelia, se determinó que la víctima fue privada de la vida a causa de asfixia mecánica por estrangulación manual, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación para identificar y detener al presunto responsable.

El imputado fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por personal de la institución, en apego al debido proceso y conforme a los protocolos legales establecidos.

Durante la audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y resolvió vincularlo a proceso.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.