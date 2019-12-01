Trayectoria, preparación y vocación: Liliana Sánchez Bejarano fortalece la Fiscalía de Michoacán

Trayectoria, preparación y vocación: Liliana Sánchez Bejarano fortalece la Fiscalía de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 21:25:41
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Morelia, Mich., a 16 de abril de 2026.— Con una carrera construida sobre la disciplina, el conocimiento jurídico y la experiencia en el servicio público, Liliana Sánchez Bejarano ha sido nombrada recientemente como Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, fortaleciendo así el trabajo institucional en materia de procuración de justicia.

Licenciada en Derecho por la Universidad Don Vasco en Uruapan, Sánchez Bejarano ha consolidado una formación académica constante que refleja su compromiso con la actualización profesional. Entre sus estudios complementarios destacan el curso “Nociones Generales del Juicio de Amparo”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, así como un Diplomado de Ampliación de Conocimientos en Derecho Civil y Familiar con enfoque en juicios orales, realizado a través de la Facultad de Derecho de la UNAM.

En el ámbito laboral, cuenta con experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñó como Oficial Administrativo en el Juzgado Séptimo de Distrito en Michoacán, tanto en Morelia como en Uruapan. Durante estos años, adquirió una comprensión profunda del funcionamiento jurisdiccional, así como de los procesos legales que hoy son fundamentales para su nuevo encargo.

Su nombramiento representa una apuesta por perfiles con trayectoria técnica y vocación institucional, en un momento en el que la sociedad demanda servidores públicos preparados, íntegros y comprometidos con la legalidad.

La llegada de Sánchez Bejarano al Ministerio Público se perfila como una incorporación que contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia en Michoacán, destacando por su preparación, experiencia y firme compromiso con el servicio público.

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