Cae pareja que asaltaba tiendas de conveniencia en Ecatepec; portaban arma falsa

Cae pareja que asaltaba tiendas de conveniencia en Ecatepec; portaban arma falsa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:51:29
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Ecatepec, Estado de México, 16 de abril del 2026.- Una pareja fue detenida por autoridades tras ser señalada por su presunta participación en robos a tiendas de conveniencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes, los implicados habrían sido identificados a través de diversos videos en los que se les observa cometiendo asaltos, en los que utilizaban un arma para intimidar a las víctimas y posteriormente huían en motocicleta.

La detención se logró mediante un operativo conjunto entre policías municipales y personal de la Marina, durante un patrullaje en la avenida Oyamel, en la colonia Ejidos de San Cristóbal.

En el lugar, los agentes ubicaron a un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta sin placas, por lo que les marcaron el alto para una revisión preventiva.

Durante la inspección, se les encontró un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, varias bolsas con una sustancia con características similares al cristal y una réplica de arma de fuego.

Los detenidos, identificados como Emmily Jomayra “N” y Diego Alonso “N”, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes por delitos contra la salud y portación de armas prohibidas, mientras se investiga su posible relación con otros robos en la zona.

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