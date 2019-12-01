Renuncia titular interino del ICE tras polémica por operativos y muertes bajo custodia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 22:51:03

Washington, Estados Unidos, 16 de abril del 2026.- El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, presentó su renuncia al cargo, luego de haber encabezado la implementación del plan de deportaciones masivas durante la actual administración federal.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Lyons dejará oficialmente su puesto el próximo 31 de mayo, tras entregar su carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien lo calificó como “un gran líder”.

La salida del funcionario ocurre en medio de cuestionamientos hacia la agencia, especialmente por el aumento de muertes de migrantes bajo custodia. Datos oficiales señalan que decenas de personas detenidas han fallecido en centros migratorios en lo que va del año.

Horas antes de anunciar su renuncia, Lyons compareció ante legisladores en la Cámara de Representantes, donde fue interrogado sobre estos fallecimientos y las condiciones en los centros de detención.

Durante su gestión, también estuvo al frente de operativos de gran escala que generaron críticas por presuntas violaciones a derechos humanos y el uso de tácticas agresivas en distintas ciudades.

Con su salida, el cargo queda vacante y, hasta ahora, no se ha informado quién asumirá la dirección de la agencia en los próximos meses.